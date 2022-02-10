Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış’ın 8 yıl önce hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift 8 yıl süren evliliğin ardından yaşanan flaş gelişme sonrası gündem oldu. Magazin basının yer verdiği olay ile ilgili birçok kişi Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandı mı? Neden boşandılar? Fırat Tanış kimdir nereli ve kaç yaşında? Kübra Tanış kimdir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Çok sayıda başarılı projede yer alan ve oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başaran Fırat Tanış ve Kübra Tanış'a ilişkin detaylara haberimizde değindik.

FIRAT TANIŞ İLE KÜBRA TANIŞ BOŞANDI MI?

Ünlü oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış boşandı. 8 yıl süren evlilikleri tek celsede sona erdi. Sevilen oyuncunun 8 yıllık eşi ve çocuğunun annesi Kübra Tanış’a boşanma davası açtığı öğrenildi. Öte yandan çiftin boşanmasına ilişkin detaylar da belli gün yüzüne çıktı.

FIRAT TANIŞ İLE KÜBRA TANIŞ NEDEN BOŞANDI?

Fırat Tanış, eşi Kübra Tanış'la fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde ifade etti.

Öte yandan boşanma konusunda anlaştıklarını da ifade eden Fırat Danış, eşi Kübra Tanış'la anlaşmalı olarak boşandı.

Gizlilik kararının olduğu duruşmanın yaklaşık 5 dakika sürdüğü biliniyor.

Mahkeme Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın çocuğunun velayetini anneye verdi. Fırat Tanış’ın Kübra Tanış'a aylık nafaka ödemesine hükmettiği biliniyor.

FIRAT TANIŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fırat Tanış 5 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Fırat Tanış Gürcistan Ahıska kökenlidir.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, ailenin en küçük çocuğudur. Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır.

Fırat Tanış'ın tiyatroya olan merakı 1991'de Fikirtepe Mehmet Beyazıt Lisesinde eğitim gördüğü sırada başlamıştır. O dönemlerde düzenlenen İstanbul Liselerarası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Köşe yazarlığı ve müzisyenlik yapan oyuncu ilk bestesini 15 yaşında yaptı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi pek çok ismin seslendirdiği besteleri vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1998'de konservatuardan mezun olunca aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 2001 yılına kadar oyunculuk görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi ve Kadıköy BLOK'ta oyunculuk dersleri verdi.

1995 yılında televizyon dünyasına adım atan Tanış, Kanal 6'da yayınlanan sit-kom tarzı komedi dizisi “Radyo Madyo” ile ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. Fırat Tanış’ın kariyerinde profesyonel anlamda ilk dizi projesi 2002 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Yeditepe İstanbul’dur.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Geniş Aile” dizisindeki ‘Koyu Bilal' rolüyle ise fenomen olmuştur. 2002 yılında, “Sır Çocukları” adlı sinema filmiyle, beyaz perdeye de ilk adımını atan yetenekli sanatçı; bu sinema filminde sergilediği oyunculuk performansıyla, birçok ödüller kazanmış ve sonraki yıllarda da önemli sinema yapımlarında roller ve ödüller almıştır. Ünlü oyuncu Tanış; 2013 yapımı “Karınca Kapanı” adlı sinema filminin başrol oyunculuğu ile birlikte yönetmenlik, kurgu ve senaryosunu da üstlenmiştir.

Müzisyenlik, bestekarlık, şarkı sözü yazarlığı, senaristlik, film yönetmenliği ve resim dallarında da çalışmaları bulunan Fırat Tanış, ilk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yaptı. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci kez dünya evine girdi. Fırat Tanış’ın bu evlilikten bir kız çocuğu vardır.

2017 yılının en iddialı dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Adem karakterine hayat veren oyuncu 1.75 metre boyunda, 60 kilo ve Boğa burcudur.

KÜBRA TANIŞ KİMDİR?

Kübra Tanış, başarılı oyunculuk performası ve muhalif kişiliğiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın eşi olarak tanındı. Çiftin 1 çocuğu bulunuyor. Fırat Tanış ve Kübra Tanış anlaşmalı şekilde ayrılarak 8 yıllık evliliklerini noktalı. Çocuklarının velayeti anne Kübra Tanışa verildi.





