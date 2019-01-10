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Fırat Tanış’ın Sakarya’daki oyununa salon engeli!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tiyatroculara yönelik 'salon' engellemeleri sürüyor. Son olarak Sakarya Üniversitesi, Fırat Tanış'ın oyunu için tahsis edilen salonu iptal etti. Gerekçe olarak ise Tanış'ın "Gezici ve politik" olması gösterildi.

Fırat Tanış’ın Sakarya’daki oyununa salon engeli!

Tiyatrocuların oyunları engellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te Levent Üzümcü’ye tahsis edilen salonun iptal edilmesine benzer bir olay da Fırat Tanış’ın başına geldi.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” isimli oyununu sahnelemesi için Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi tahsis edilmişti. Ancak Sakarya Üniversitesi, bu salonda oyunun sahnelenmesini engelledi. Organizasyonu tertip eden Anıl Medya yöneticisi ise üniversitenin Tanış’ı “Gezici ve politik” olarak değerlendirdiğini, iptalin de bu sebeple gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhuriyet Sahnesi de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e destek verdiği için yine Sakarya’daki Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Azizname” oyununun sahnelenmesinin engellendiğini açıklamıştı.

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'nün oynadığı “Anlatılan Senin Hikâyendir” isimli oyun ise 11 Ocak'ta Antep'te sahnelenecekti. Ancak Üzümcü, “korku ve baskı” nedeniyle oyun için salon verilmediğini açıklamıştı. Üzümcü’ye Hatay’da da oyunu için salon tahsis edilmemişti. (DHA)

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Fırat Tanış sakarya tiyatro engel

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