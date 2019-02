Fırat Üniversitesi dünyaya eğitim veriyor

"43 ülkeden öğrencimiz var"

43 ülkeden yabancı uyruklu öğrenci olduğuna dikkat çeken Rektör Demirdağ, “Afrika’nın en ücra noktasından başlayarak Asya, Orta Asya ve kuzeydeki ülkelerden ve çevre ülkelerden ağırlıklı olmak üzere öğrencilerimiz var. En çok öğrencimiz doğal olarak Suriye uyruklu. Ama bunun dışında Azerbaycan gibi yakın akraba topluluğu olan ülkelerden de öğrencimiz var. Bunun dışında Nijerya, Komor, Mısır, Ürdün, Filistin gibi 43 ülkeden öğrencilerimiz eğitim öğretim görmekte. Fırat Üniversitesi bunun dışında Gana’da yüksek lisans düzeyinde Gana ve TİKA işbirliğiyle beraber öğretmen adaylarına pedagojik formasyon programımız var. Bu dönem ve önümüzdeki bahar döneminde bir kısmı uzaktan olmak üzere, bir kısmı da yerinde olmak üzere oradaki öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi vereceğiz. Yaklaşık 14-18 hafta arasında bir eğitim öğretim programı var. Bu programı aktif hale getirdiğimizde öğrenci sayımızı daha da arttırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Her yönüyle uluslararası üniversiteyiz"

Fırat Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olduğunu aktaran Rektör Demirdağ, “Yakın ülkeler başta olmak üzere 43 ülkeden öğrencinin olması, yine ERASMUS programı kapsamında Avrupa’ya hem öğrencilerimizin gitmesi ve öğrencilerin dışarıdan gelmiş olmasıyla uluslararası standartları yakalayan bir üniversiteyiz. Birçok programımız akredite. Yani uluslararası tanınırlığı olan bir üniversiteyiz. O açıdan her yönüyle uluslararası bir üniversiteyiz ve olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2017’de Türkmenistan’dan Fırat Üniversitesine geldiğini dile getiren Umida Yusunovara, hem şehrin hem de üniversitenin iyi ve güzel olduğunu söyledi. Lübnan’dan geldiğini ve üniversiteyi çok sevdiğini aktaran Mona İtani ise, “Gelecek sene moleküler biyoloji ve genetik okuyacağım. Şimdi dil olarak B2’deyim. Bittikten sonra bölümüme geçeceğim. Her ülkeden öğrenciler var. Fırat Üniversitesini çok sevdim, çünkü özellikle burada hocalar bize çok yardım ediyor. Sadece TÖMER’de değil başka yerden belge almak istesek onlara da yardım ediyorlar” dedi.

İktisat okuduğunu dile getiren Kutabi Halid de, “Şuanda Elazığ’da yaşıyorum. Ben Filistinliyim. Fırat Üniversitesini çok sevdim. İyi bir üniversite ve burada Türkçe okuyoruz” diyerek düşüncelerini aktardı.