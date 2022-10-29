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  4. Fırat Üniversitesi GSK’da Gündüz dönemi sona erdi

Fırat Üniversitesi GSK’da Gündüz dönemi sona erdi

29.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Üniversitesi GSK’da teknik sorumlu Erhan Gündüz görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fırat Üniversitesi GSK’da Gündüz dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Fırat Üniversitesi GSK’da teknik sorumlu Erhan Gündüz görevinden ayrıldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 4 maçta aldığı 7 puanla grubunda 4. sırada yer alan bordo-beyazlılarda Gündüz yaptığı açıklamada, ’’Maddi ve manevi olumsuz şartlardan dolayı şahsıma verilen sözler yerine getirilmediği için takımdan ayrılmak zorunda kaldım’’ ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi GSK, 5. hafta maçında 30 Ekim Pazar günü Viranşehir Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.

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