Fırat Üniversitesi GSK’da Gündüz dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekiplerinden Fırat Üniversitesi GSK’da teknik sorumlu Erhan Gündüz görevinden ayrıldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 4 maçta aldığı 7 puanla grubunda 4. sırada yer alan bordo-beyazlılarda Gündüz yaptığı açıklamada, ’’Maddi ve manevi olumsuz şartlardan dolayı şahsıma verilen sözler yerine getirilmediği için takımdan ayrılmak zorunda kaldım’’ ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi GSK, 5. hafta maçında 30 Ekim Pazar günü Viranşehir Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.

