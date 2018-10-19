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Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin kampüs içindeki fakültelerine kolay ve sağlıklı ulaşabilmesi için, yazılımı tamamen yerli ve milli olan, 'Paylaşımlı Bisiklet' uygulamasını başlattı.

Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin kampüs içindeki fakültelerine kolay ve sağlıklı ulaşabilmesi için, yazılımı tamamen yerli ve milli olan, 'Paylaşımlı Bisiklet' uygulamasını başlattı.
Yazılımı tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen 'Paylaşımlı Bisiklet' uygulaması, cep telefonuna indirilen uygulamayla bisiklet üzerindeki karekodun okutulmasından sonra çalışıyor. Herhangi bir istasyona gereksinim duyulmadan kullanıldıktan sonra bisiklet istenilen yerde bırakılıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Namık Kemal Öndaş, personel ve öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak, birimler arasında kolay ulaşım sağlamak amacıyla Paylaşımlı Bisiklet uygulamasını başlattıklarını söyledi. Şu an 70 bisikletle uygulamayı başlattıklarını belirten Öndaş, "Bu bisikletler üniversite kampüsünde herhangi bir istasyona gerek duymadan düşük bir bedelle öğrencilerin kullanabileceği şekilde tasarlandı. Önümüzdeki süreçlerde gelecek taleplere göre sayısı artırılabilir. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi Fırat Üniversitesi'nde 'Paylaşımlı Bisiklet' dönemi

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