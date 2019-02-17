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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

 EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 4 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, mezarı başında anıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 4 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anmaya AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı.
Ege Üniversitesi'nde, 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' denilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hastanede yaşamını yitirdi.
Çakıroğlu, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bornova'da bulunan Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, MHP İzmir eski İl Başkanı Necat Karataş, MHP'li ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nihat Zeybekci, mezar başında dua ederken, baba Fuat Mahir Çakıroğlu'na baş sağlığı dileğinde bulundu. Baba Çakıroğlu da Zeybekci'ye yerel seçimlerde başarılar diledi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu için dua okunmasının ardından anma sona erdi.
Olaydan sonra tutuklanan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo, 18 Temmuz 2017 tarihindeki davanın duruşmasında 'kasten adam öldürmek, örgüt adına suç işlemek, örgüt üyeliği ve yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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