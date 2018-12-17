Fırat'ın batısında heyecan, doğusunda panik var (3)

KARKAMIŞ GÜMRÜK KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Fırat'ın batısındaki son noktada bulunan ve Cerablus kentine açılan Karkamış Gümrük Kapısı'nda, güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle uzun TIR kuyruğu oluştu. Saatlerce bekleyen TIR sürücüleri, Suriye'de de operasyon hazırlığı hareketliliğinin arttığını gözlemlediklerini söyledi. Cerablus'a açılan Karkamış Gümrük Kapısı'nda güvenlik önlemlerinin artırılması nedeniyle geçiş yapacak sürücülerin araçları detaylı aranmaya başlandı. Gümrük kapısında uzun TIR kuyruğunun oluştuğu görüldü. TIR sürücüleri, saatlerdir beklediklerini dile getirerek, Suriye'de de operasyon hazırlığı hareketliliğinin arttığını gözlemlediklerini söyledi. TIR sürücüsü İsa Kılıçparlar, "Gümrük kapısından günlük 120 ile 140 araç geçiyor. Burada sıra sistemi olduğu için kuyruk oluyor" dedi. Cerablus'ta operasyon hazırlığı olduğunu gördüğünü aktaran TIR şürücülerinden Nuri Kılıçparlar ise "Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığından dolayı kapı ağır çalışıyor. Cerablus'a TIR'ımla mal taşıyorum. Sınırın öbür tarafında sevkiyat söz konusu, operasyon hazırlıkları yapılıyor. Operasyon beklentisi var" diye konuştu. Taylan YILDIRIM- Eser PAZARBAŞI- Erdal KATIRANCI/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)

