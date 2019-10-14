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Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmak için başlanılan Barış Pınarı Harekatı’nda yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıklamasının ardından Fırat Nehri’nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmak için başlanılan Barış Pınarı Harekatı’nda yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıklamasının ardından Fırat Nehri’nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı. Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat’ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap’ı batıdan kuşatacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad’da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Aynel Arap bölgesini duyurdu.
Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.
Karkamış Gümrük Kapısı’ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri’nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat’ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat’ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

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