"Fırat'ın doğusu, Türk ülküsünün yeşereceği mübarek ocaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Fırat'ın doğusu karpuz tarlası değildir. Bizim için tüm bu coğrafyalar vatandır, Türk vatanın bölünmez bütünlüğü, büyük Türk ülküsünün yeşereceği, hayat bulacağı mübarek bir ocaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gerek savunma gerekse de saldırı gücünü daima düşünmek ve güvenlikçi politikaları ihmal etmemek durumunda olduğunu belirtti.

"Fırat'ın doğusunda ne işimiz var?" diyenleri eleştiren Büyükataman, bu tiplerin S-400'ün Rusya'dan alınmasına değil, ABD'den alınacak Patriot'lara da F-35 alınmasına da karşı olduğuna dikkati çekti.

Bu kişilerin gerçekte Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına karşı olduğunu ve ağızlarından milletin yararına olacak hiçbir şeyin duyulmayacağını vurgulayan Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fırat'ın doğusunun, batısının istikrarsızlaştırılması, burada Siyonist emellere hizmet eden kukla bir devletin hayali bunları heyecanlandırmaktadır. Evet, Fırat'ın doğusu karpuz tarlası değildir. Bizim için tüm bu coğrafyalar vatandır, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, büyük Türk ülküsünün yeşereceği, hayat bulacağı mübarek bir ocaktır. Sayın Genel Başkanımızın önerdiği güvenli bölgeyi başkalarının topraklarına girmek olarak gördüğü halde yine kendisiyle çelişerek birkaç kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulmasını teklif etmeleri de kendileri adına bir utançtır. Hiçbir stratejik derinliği olmayan, kurulmak istenen korsan terör devletinin güvenliğini sağlayacak bir hat talep ettiği ise tarafımızca aşikardır.