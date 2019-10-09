Fırat'ın Doğusuna Kara Harekatı Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda kara harekatının başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekatına başladı" denildi.

Türkiye Çarşamba yerel saatle 16 civarında Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. İlk olarak YPG hedeflerine karşı havadan bombardıman ve topçu ateşiyle düzenlenen operasyonun başladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulmuştu.

Operasyon, ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmesinden sonra başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, geçen Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinden sonra Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararı almıştı. Hem asker çekme kararı hem de Türkiye'nin operasyon planları, Amerika'da gerek Cumhuriyetçiler gerekse de Demokratlar tarafından sert tepki almıştı.

Trump operasyonun başlamasından sonraki ilk açıklamasında, "Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir ve Türkiye’ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir” demişti.

