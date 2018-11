Fırat’ın doğusuna operasyon mümkün mü?

"Ankara’nın gönlü ABD ile çalışmaktan yana"

Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr. Kerim Has ise ABD ile Türkiye arasında "yaratılan suni krizlere" rağmen Suriye'nin kuzeyindeki Kürt sorununu çözme konusunda uzlaşıya varabileceği görüşünde. ABD'nin Ankara'ya sorunu çözmek için bazı tavizler verebileceğini ifade eden Has, "Ankara’nın bugüne kadar Kürt bölgesi ile ilgili söylemleri her ne kadar Rusya’nın bakış açısıyla örtüşüyor olsa da gönlü Fırat’ın doğusunda ABD ile çalışmaktan yana. Retorikte bir kriz varmış imajı verilerekten arka planda Türkiye-ABD arasında Kürt sorunu halledilebilecekmiş kanısı var. Rusya’nın da bu konuda şüpheleri var" diyor.

NATO müttefiki olan ABD ile Türkiye ilişkileri 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen’in iadesi, bazı ABD konsolosluk çalışanlarının Türkiye'de tutuklanması, Halkbank davası ve 2017’deki vize krizi gibi itilaflı meseleler sebebiyle gerimli seyrediyordu.

En son tutuklu ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'un Türkiye'de serbest bırakılması ilişkilerde bir yumuşama sinyali olarak görülmüş, Washington’un hemen ardından PKK’nin üç yöneticisi için para ödülü koyması dikkatleri çekmişti. ABD’nin 5 Kasım’da tamamen yürürlüğe giren İran’a yönelik yaptırımlarında Türkiye’yi muafiyet listesine alması ve ABD askerlerinin Suriye’nin Menbiç kentinde Türk askerleri ile ortak devriye gezmesi de ilişkiler açısından olumlu gelişmeler olarak yorumlanmıştı.