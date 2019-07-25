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Fırat’ın Doğusuna Operasyon Yeniden Gündemde

25.07.2019 18:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile yapılan görüşmelerden duyulan rahatsızlık çerçevesinde “Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse insiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” açıklaması yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile yapılan görüşmelerden duyulan rahatsızlık çerçevesinde “Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse insiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” açıklaması yaptı.

Akar, ABD Heyeti ile yapılan görüşmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geçtiğimiz yıl Washington yönetimiyle müzakereler dolayısıyla rafa kaldırılmış olan “Fırat’ın doğusuna operasyon” seçeneğini masaya yatırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Jeffrey ile 22 Temmuz Pazartesi günü yaptıkları görüşme sonrasında her iki ülke askeri heyetlerince Suriye sınırında “güvenli bölge” tesisi için görüşmeler yapıldığı anımsatıldı. Bunun için askeri heyetler arasındaki toplantılar gerçekleştirildiği ve Akar’ın TSK’nın komuta kademesiyle hem bu toplantıları hem de Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekatı masaya yatırdığı ifade edildi.

MSB’nin açıklamasına göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz toplantıda hazır bulundu. Bakan Akar, toplantı sırasında ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin Suriye konusundaki tüm görüşlerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini vurguladı. Bu noktada Türkiye’nin Washington’dan artık somut yanıtlar beklediğini işaret eden Akar, “Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” mesajını verdi.

Açıklamada, Fırat’ın doğusuna yönelik Suriye topraklarındaki olası operasyon için hazırlıklar konusunda ise “son hızla devam eden çalışmalar bir kez daha ele alındı” ifadesi ise dikkat çekti.

Açıklamaya göre; toplantıda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın gerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerekse ABD’li senatörlerle görüşmelerinde F-35 konusunda Türkiye lehine takındığı tutumdan memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Bu çerçevede “güvenli bölge” eksenindeki Suriye konusundaki müzakerelerden de olumlu sonuç alınmasının beklendiği ifade edildi.

“İkili ilişkilere zarar verilmemesi stratejik ortak olarak hakkımız”

MSB’nin açıklamasında, Türk

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