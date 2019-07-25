Fırat’ın Doğusuna Operasyon Yeniden Gündemde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile yapılan görüşmelerden duyulan rahatsızlık çerçevesinde “Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse insiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” açıklaması yaptı.

Akar, ABD Heyeti ile yapılan görüşmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geçtiğimiz yıl Washington yönetimiyle müzakereler dolayısıyla rafa kaldırılmış olan “Fırat’ın doğusuna operasyon” seçeneğini masaya yatırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Jeffrey ile 22 Temmuz Pazartesi günü yaptıkları görüşme sonrasında her iki ülke askeri heyetlerince Suriye sınırında “güvenli bölge” tesisi için görüşmeler yapıldığı anımsatıldı. Bunun için askeri heyetler arasındaki toplantılar gerçekleştirildiği ve Akar’ın TSK’nın komuta kademesiyle hem bu toplantıları hem de Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası askeri harekatı masaya yatırdığı ifade edildi.