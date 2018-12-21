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Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşuldu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekatın, sınırdaki illere etkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kentte düzenlenen 'Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya İnce’nin yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin ve Şırnak valileri ile il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG’ye yönelik yapacağı harekatın sınır illerine etkilerinin konuşulduğu belirtildi.

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Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşulduFırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşulduFırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşulduFırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun etkileri Şanlıurfa'da konuşuldu

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