Fırat'ın doğusunda 3'üncü kara devriyesi

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD zırhlı araçları ile güvenli hale getirilmesi hedeflenen, Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, 3'üncü ortak kara devriyesi başlatıldı.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarının sınırda tehdit oluşturması üzerine Türkiye, bölgeye askeri harekat düzenleme sinyali verdi. Bunun üzerine Türkiye'ye gelen ABD heyeti, 5- 7 Ağustos'ta, Ankara'da Türk askeri heyeti ile toplantılar yaptı. Toplantı sonunda, Suriye'nin kuzeyinde kalan Fırat'ın doğusundaki alanın, terör örgütü unsurlarından arındırılarak, güvenli hale getirilmesi konusunda mutabakata varıldı. İki ülke heyetlerinin vardığı mutabakatın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezin çalışmaya başlamasından sonra ilk etapta Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası, Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına (İHA) açıldı. Ardından bölgede, iki ülke helikopterleriyle ortak hava ve zıhlı araçlarla kara devriyesi başlatıldı.

İlki 8 Eylül'de yapılan kara devriyesinin 3'üncüsü ise sabah saatlerinde başladı. Türkiye sınırına yakın noktada askerlerce acil giriş- çıkış için kullanılan zırhlı balistik kapıdan geçiş yapılan TSK'ya ait zırhlı araçlarla Suriye tarafında ABD zırhlı araçlarının olduğu bölgeye gidildi. Komutanların koordinasyon görüşmelerinin ardından Türkiye ve ABD'ye ait zırhlı araçlar ile Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki el Gubur köyü ve çevresinde ortak kara devriyesine başlandı. Kara devriyesinde zıhlı araçların yanı sıra İHA'lar da kullanıldı. Devriye faaliyeti sırasında, sınır hattında da Türkiye'nin, zırhlı araçlarla önlem aldığı görüldü.

Daha önce 3 saatten fazla süren devriye faaliyetinin 3'üncüsünün de aynı sürede devam etmesi bekleniyor.