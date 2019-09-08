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FIRAT'IN DOĞUSUNDA ABD İLE KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

SURİYE'nin kuzeyinde kurulacak Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD tarafından müşterek kara devriyesi bugün başladı.

SURİYE'nin kuzeyinde kurulacak Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD tarafından müşterek kara devriyesi bugün başladı. İki ülke askerleri tarafından yapılan ilk kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürecek.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye'nin kuzeyinde kalan Fırat Nehri’nin doğusundaki bölge, iç savaş ile birlikte çeşitli grupların ardından terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki alanları kontrol altına alması ve oluşturduğu sözde kantonları birleştirmek için Fırat Nehri'nin batısına geçme isteğini dillendirmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin sınır ötesine 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de ise düzenlediği Zeytin Dalı Harekatları ile sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terör örgütünün Fırat'ın batısına geçme hayali sonlandırılırken, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınırı da terör tehdidinden kurtarılmış oldu. Aynı süreçte Fırat Kalkanı bölgesine komşu Menbiç'teki terör varlığının sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin talebi ABD’nin teröristlerin belirli bir takvim çerçevesinde bölgeden çıkarılacağını açıklaması ile buraya yönelik harekat durduruldu. Ancak, aradan geçen sürede Menbiç'te teröristlerin kentten çıkarılmasına yönelik takvimin uygulanmaması ve ABD'nin süreci uzatmaya yönelik hamleleri ile Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engelleyerek yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne olanak tanımak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat mesajı verdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı ve daha önce yaptığı sınır ötesi harekatlarındaki başarısı ile ABD, Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon yapılmadan terör örgütü unsurlarından arındırılarak güvenli bir bölge oluşturulması önerisinde bulundu. Bu kapsamda Ankara’ya gelen ABD’li askeri yetkililer 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri yetkililer ile birlikte toplantılar düzenleyerek hedeflenen güvenli bölgenin iki ülke tarafından ortak şekilde tesisi noktasında mutabakata varıldı. Mutabakatın ardından ABD'nin ilk askeri heyeti, 12 Ağustos günü Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'nın sınır hattındaki Akçakale ilçesine gelen heyet, burada kurulan Türk ve ABD askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışmaya başladı. Altyapı çalışması tamamlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK'nın komuta kademesi ile yakından takip edip ABD'li üst düzey askerlerin de ziyaret ederek bizzat incelemelerde bulunmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı. İnsansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, istihbarat birimlerinin raporları ile desteklenerek yapılan analizlerin ardından Güvenli Bölge'de izlenecek yol haritası da belirlendi. Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından da Türk ve ABD'li askeri yetkililer, iki ülkenin helikopterleri ile sınırın iki yakasında ortak uçuş yaptı. Bugüne kadar havadan yapılan 3 devriye faaliyetinin ardından sınırın Suriye tarafında karadan ortak devriyenin 8 Eylül günü yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin bu süreçte olası her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu, sürecin uzaması veya sekteye uğraması durumunda B ve C planlarının masada olduğu ve yalnız başına bölgeye harekat düzenlenebileceği mesajı ile sınır hattına sevkiyatta hız kazandı. Aylardır olası harekata karşı sınır hattına yapılan zırhlı araç ve personel sevkiyatı son süreçte de devam etti. Son olarak cumartesi sabahı sınır hattındaki Akçakale’ye sevk edilen zırhlı araçlar da üs bölgesinde son bakımları yapılıp yıkanarak temizlendikten sonra bayraklarla donatılarak ortak devriyede alacakları göreve hazır hale getirildi.

09.30'DA KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

Sabah erken saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 6 zırhlı araç ve bir ambulans Suriye sınırındaki Akçakoca köyüne geldi. Burada bekleyen zırhlı araçlar, aynı sırada Suriye tarafından sınır hattına gelen ABD'ye ait 6 askeri araç ile buluştu. İki ülke askeri yetkililerinin koordinasyonunu tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar, sınır hattındaki bazı beton blokların kaldırılmasıyla oluşturulan kapıdan saat 09.30 itibariyle Suriye topraklarına giriş yaptı. Türk bayrakları asılı olan zırhlı araçlar, Telabyad'a bağlı Ağsağa köyünde buluştu. Bu sırada Türkiye'ye ait insansız hava araçları da devriye yapılacak olan bölgede keşif ve gözetleme uçuşu yaptı. Giriş yaptıktan sonra bir süre daha iki ülke askerlerinin koordinasyon görüşmelerinin ardından iki ülkenin zırhlı araçları ilk olarak Ağsağa köyünün batısına ardından ise güneyine doğru devriye görevi başlattı. Devriye görevinin yaklaşık 3 saat süreceği belirtilirken, faaliyetin sona ermesinin ardından TSK’ya ait zırhlı araçların yeniden Türkiye'ye döneceği belirtildi.
Öte yandan Türk ve ABD zırhlı araçlarının Suriye’nin kuzeyinde yaptığı ortak kara devriyesine havadan da ABD'ye ait 2 helikopterin eşlik ettiği görüldü.

ABD HELİKOPTERLERİ, ALÇAK UÇUŞLA ASKERLERE EŞLİK ETTİ

Türkiye ile ABD zırhlı araçları Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriye faaliyetine başladı. Saat 09.30'da TSK'ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından ABD’li askerler ile yapılan koordinasyon görüşmeleri nedeniyle, ortak devriye için saat 10.20'de harekete geçildi. Birlikte hareket eden Türk ve ABD zırhlıları, peş peşe Suriye’nin Telabyad kentinin Ağsağa köyünün güneyine doğru ilerledi. Zırhlı araçların devriye faaliyetine başlamasının ardından ABD'ye ait helikopterler de alçak uçuşla iki ülke askerlerine eşlik etti.
Öte yandan zırhlı araçların devriye faaliyetine başladığı sıralarda ABD’ye ait araçların da yüksek noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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-Kara devriyesine katılan zırhlı araçların Suriye tarafına geçiylerinden görüntüler
-Detaylar
Havada ABD helikopterleri

Hasan KIRMIZITAŞ- Ali LEYLAK- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)-

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