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"Fırat'ın doğusunda askeri çözüm kendini hissettirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan: - "(Fırat'ın doğusunda) Askeri çözümün eninde sonunda kendini hissettireceği kanaatindeyim. Türkiye'nin de buna hazırlık yapması gerektiğini değerlendiriyorum" - Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney: - "Diplomasinin kırıldığı noktada askeri ihtimal yüksek gibi duruyor. Türkiye'nin tekrar caydırıcılığının işlediğini göstermek yönüne harekete geçmesi ihtimal dahilinde"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, Türkiye'nin PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda meşrulaştırılmasını kesinlikle kabul edemeyeceğini belirterek, "Askeri çözümün eninde sonunda kendini hissettireceği kanaatindeyim. Türkiye'nin de buna hazırlık yapması gerektiğini değerlendiriyorum." dedi.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Güvenli Bölge Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı panel düzenlendi.

SETA'nın konferans salonunda gerçekleşen panelde, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan konuştu.

Güney, Türkiye'nin ABD'ye olan güvensizlik sorununa dikkati çekerek, Türkiye'nin kararlı duruşlarıyla ve askeri güçlerini tahkim etmek suretiyle bölgede bir pazarlık masasının kurulduğuna işaret etti.

Gelinen noktada güvenli bölge mutabakatıyla ilgili Türkiye'nin beklentilerinin henüz yerine getirilmediğini aktaran Güney, "Diplomasinin kırıldığı noktada askeri ihtimal yüksek gibi duruyor. Türkiye'nin tekrar caydırıcılığının işlediğini göstermek yönüne harekete geçmesi ihtimal dahilinde." şeklinde konuştu.

- "ABD tamamen çekilmediği sürece sorunlar sürer"

Üstün, Türkiye ile ABD'nin güvenli bölgeye ilişkin beklentileri arasında ciddi farklılıklar olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir telefon görüşmesi sonucu 'tamam bu sefer geri çekiliyoruz' deyip tamamen geri çekilmediği sürece bu dinamik devam edecek görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgenin nasıl uygulanacağını, ne kadar derinlikte olacağını, neleri kapsayacağı gibi sorunlara dikkati çeken Üstün, bu konuda mevcut durumda bir uzlaşı olmadığını anımsattı.

Aslan da, "ABD bir terör örgütüne güvenli bölge yaratmak suretiyle, eğer bu bölgenin güneyinde otonom olabileceği bir alan yaratıyorsa, artık ABD'nin terör kavramlarına meydan okuduğunu ifade etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu. Aslan, Washington yönetiminin terörü destekleyen ülkelere atfettiği suçlamaları kendi üzerine çektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'nin meşrulaştırılmasını ve toprak kazanmasını kesinlikle kabul edemeyeceğini vurgulayan Aslan, "Askeri çözümün eninde sonunda kendini hissettireceği kanaatindeyim. Türkiye'nin de buna hazırlık yapması gerektiğini değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD güvenli bölge SETA

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