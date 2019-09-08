Fırat’ın Doğusunda İlk Kara Devriyesi Başladı

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için varılan anlaşma kapsamında Türkiye ve Amerikan askerlerinin ilk ortak kara devriyesi bugün başladı. Suriye sınırını geçen Türk Silahlı Kuvvetleri birliği, Amerikan askerleriyle buluşarak devriyeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurmasının ardından, sınır hattında sabah erken saatlerde hareketlilik yaşandı. Varılan anlaşma uyarınca, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, ilk ortak kara devriye görevine katılacak olan TSK’ya ait 6 zırhlı araç erken saatlerde sınırı geçti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusundan sınırı geçen TSK konvoyu, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu. Burada son kontroller yapıldıktan sonra iki ülkenin askerleri Telabyad kırsalının güneyine doğru hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı ilk kara devriyesi görevine ilişkin, sosyal medya hesabından ” Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı” açıklamasını yaptı.

Saat 10.30 sularında hareket eden araçlara havadan da iki helikopter eşlik ediyor. Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

