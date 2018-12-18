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Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

SİLAHLI TERÖRİSTLER MEVZİLERİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenmesi beklenen harekat öncesi, Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kenti kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan terör örgütüne ait mevzilerde, teröristler ilk kez görüldü.

Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)

SİLAHLI TERÖRİSTLER MEVZİLERİNDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenmesi beklenen harekat öncesi, Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kenti kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan terör örgütüne ait mevzilerde, teröristler ilk kez görüldü. Mevzilerin bulunduğu bölgede saat 14.00 sıralarında görülen, 2'si kadın 5 silahlı terörist, bir süre buradan Fırat'ın batı yakasını gözetledi. Teröristlerden birinin elindeki dürbünle Fırat'ın batısını izlediği görülürken, diğer teröristler ise kendi aralarında konuştuktan sonra yakındaki kulübe benzeri gözetleme noktasına girdi. Teröristlerin girdiği kulübenin sağında ve solunda ise bu sırada 2 teröristin silahlı olarak nöbet tutması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)Fırat’ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (4)

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