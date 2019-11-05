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Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

TSK ve Rus unsurları, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında kara devriyesi gerçekleştirdi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdikleri ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde zırhlı araçlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin 15 kilometre batısındaki Mertismail Mahallesi mevkisinden hareket eden 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Türk-Rus ortak devriyesi, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 2 saat sürdü.

TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

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