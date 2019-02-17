Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda 'yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Buradan bu teröristler ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Öyle ya da böyle buradan temizleyeceğiz bunları." dedi. Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'ndeki toplantıda, son birkaç gündür Antalya'nın batısında Elmalı, Kaş ve Kumluca'da çalışmalar yaparak vatandaşın istek ve şikayetlerini dinlediğini söyledi. Özellikle gübre, ilaç ve yemde fiyatların çok fahiş olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, fırsatçıların döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilerek, haksızlık yaparak fiyatları çok yükselttiğini ifade etti. Dövizdeki düşüş ve Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasına rağmen fiyatların düşürülmediğini anlatan Çavuşoğlu, "Buna da bir çare bulmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız ile görüştük, talimatları verdi. Tarım Bakanımız ile görüştük, üzerinde çalışıyoruz. Gerekirse burada da belediyelerimiz ilaç ve gübrede tanzim yapar, fırsatçıların tekeline çiftçilerimizi bırakmayız. Onları ezdirmeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiye çok önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, çiftçiye önem vermeyen bir ülkenin sonunun karanlık olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, 3 liraya üretilen bir malın tüketiciye 9 liraya satılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Aradaki 6 lira çiftçinin değil, rantçıların cebine giriyor. Ama tüketicinin cebinden de çıkıyor. Bu enflasyon, yüksek faiz oluyor. O da dönüp dolaşıp bizi etkiliyor. Bir haksız kazanç var. Derdimiz çiftçiyi ve tüketiciyi korumak. Aradaki fırsatçıları kaldırmak, onlara fırsat vermemek. İnşallah her şey yerli yerine oturacaktır. Çiftçilerimize desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi. - "CHP terör örgütleriyle ittifak içinde" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği artık ittifakların olduğunu, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ittifakların görüldüğüne değinen Çavuşoğlu, her partinin istediği partiyle ittifak kurabildiğini anlattı. Karşı oldukları ve kabullenemedikleri tek şeyin, terör örgütü PKK'nın ittifakın içinde yer alması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin ittifakın içinde olmasını CHP'li ve İYİ Partili kardeşlerimiz de çok net bir şekilde görüyor ve tepkilerini de koyuyor. Vatanını milletini seven herkes bunu görüyor. Ama Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadardır. Çünkü Türkiye'nin geleceği ve bekası için bu ittifak önemlidir. Sadece seçim için gücümüzü birleştirmek olmaz. Sonuna kadar. Ne diyor Bahçeli, 'Millet aklı'. Çünkü milletimiz böyle istiyor. Milletimiz çok daha güçlü bir Türkiye istiyor. Milletimiz tehlikeyi ve tehditleri görüyor. Önümüze çıkarılan engelleri görüyor. 'Bu engelleri aşmak için bir ve beraber olmamız gerekiyor' diyor. Vatanını, milletini seven partiler ve liderler olarak görevimiz, gücümüzü birleştirmek ve sonuna kadar gitmek. Güçlü Türkiye için birlikte çalışmaktır. " - "Hiç kimseden korkumuz yok" Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bazı liderlerin kaçıp çay kahve içip, yaşananları televizyon karşısında izlemesine karşın, partilerin tabanlarının söz konusu devlet, millet ve vatan olduğu için yek vücut olduğunu anlattı.

Türk halkının hakkını her yerde savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Hiç kimseden korkumuz yok. Kimseye düşmanlığımız yok ama bize düşmanlık yapanlara da gerekeni yapıp haddini bildiriyoruz. Var olan sorunları da çözüyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde 'Şu ülke, bu ülke şöyleydi böyleydi' diye konuşuyorlardı. Bizim seçimlere de karışmak, müdahale etmek istiyorlardı. Bu seçimlerde yapıyorlar mı? Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçıların, İslam düşmanlarının Türkiye'ye saldırması, gündem yapması doğaldır. Çünkü bunlar ırkçıdır, faşisttir. Bunlar İslam düşmanıdır. Böyle tehlikeler var. Yarın, Batılılar geçmişte olduğu gibi, İslam düşmanlığı modası geçtikten sonra kendi aralarında din savaşlarına giderler. Tehlike oraya doğru gidiyor. 'Sen Katoliksin, ben Protestanım' diyerek 100 yıl savaştılar, yetmedi 30 yıl daha savaştılar. İstemeyiz böyle savaşları. Ama tehlike oraya doğru gidiyor. Bunlarla da mücadele ediyoruz." - "Teröristleri temizleyeceğiz" Çavuşoğlu, sorunları çözmek için yeri geldiğinde dik duruş gösterdiklerini, yeri geldiğinde çözüm için aklıselim davranarak konulara hakim olduklarını anlattı.