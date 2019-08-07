'Fırat'ın Doğusundaki Adım Amerikalılar ile Atılıyor"

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda ABD’yle Suriye konusunda ortak harekat merkezi kurulacağı bilgisini yineleyen Erdoğan, “Bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim, şimdi Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar ile birlikte gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında, ABD’yle 5-7 Ağustos tarihleri arasında askeri heyetler arasında yürütülen Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” oluşturulmasıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki “güvenli bölge” müzakereleri kapsamında ortak harekat merkezi kurulması kararına ilişkin “Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar’la birlikte gerçekleştiriliyor” dedi.

Rusya’ya rağmen Türkiye Kırım tutumunu koruyor

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin gündeminde Rusya’nın işgal ettiği Kırım toprakları vardı.

Türkiye’nin bir yandan Rusya’yla yakın ekonomik ilişkilerini sürdürmesine karşın Kırım konusundaki tutumu dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin Erdoğan, “Görüşmelerimizde Sayın Zelenskiy’e, Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dahil toprak birliğini ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettim. Türkiye, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın tarihi ana vatanları Kırım’daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin koruması temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki çatışmalara son verilmesini ve bunun uluslararası hukuk çerçevesinde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğine inandığını söyledi.