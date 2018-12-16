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Fırat'ın doğusundaki teröristleri korku sardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 21:00 | Son Güncelleme

AYN EL ARAP’TA FARKLI ÜLKELERE AİT BAYRAKLAR GÖRÜLÜYOR   Suriye’ye en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa’da herhangi bir hareketlik yaşanmazken, Suruç’taki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda ise hayat normal şeklinde devam ediyor.

AYN EL ARAP’TA FARKLI ÜLKELERE AİT BAYRAKLAR GÖRÜLÜYOR

Suriye’ye en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa’da herhangi bir hareketlik yaşanmazken, Suruç’taki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda ise hayat normal şeklinde devam ediyor. İlçenin karşısında terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Ayn El Arap’taki terör örgütü üyelerinin ise takviye olarak Münbiç'e gönderildiği ileri sürüldü. Suruç 3’üncü Hudut Taburu'na bağlı askerler tarafından radarlar vasıtasıyla Suriye’deki haraketliliğin 24 saat takip edildiği belirtildi. Bu arada terör örgütü kontrolündeki Ayn El Arap kentinde bazı binalarda farklı ülkelere ait bayrakların asıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suruç’a komşu Aynel Arap’tan genel görüntü

- Aynel Arap’ta harabeye dönen binalar

- Bölgede farklı ülkelere ait bayrakların bulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK Serdar SUNAR / ŞANLIURFA,(DHA)

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