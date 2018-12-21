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Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

  Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılmasına yönelik askeri harekatın gündeme gelmesinin ardından terör örgütünde başlayan tedirginlik devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılmasına yönelik askeri harekatın gündeme gelmesinin ardından terör örgütünde başlayan tedirginlik devam ediyor. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan terör örgütüne ait mevzilerdeki teröristler, sürekli Türkiye tarafını gözetleyerek, tünellerde korunmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaları ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin çekileceğini bildirmesi üzerine panik havasının hakim olduğu terör örgütü PKK/PYD militanları, sınır boyundaki devriyelerini arttırdı. Daha önce kimsenin gözükmediği mevzi ve hendeklerde görülmeye başlanan teröristler, sürekli Türkiye'yi gözetliyor. Türkiya tarafındaki en küçük hareketlilik durumunda ise paniğe kapılmaları dikkat çekiyor.
ABD'nin de askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından Fırat'ın doğusundaki ilk nokta olan Zor Mağar bölgesine takviye teröristlerin gönderildiği ve bölgede daha fazla önlem alındığı görüldü.
TSK birlikleri ise sınır hattında zıhlı araçlarla devriye görevi yaparken, Özgür Suriye Ordusu güçleri de hareket için Fırat'ın batısında teyakkuz halinde Türkiye'den gelecek operasyon talimatını bekliyor.

Görüntü Dökümü
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- Teröristlere ait gözetleme kulesindeki hareketlilikten görüntü.
- Teröristlerin hendekteki dolaşmalarından görüntü.
- Gözetleme sonrasında panikleme anlarının görüntüsü.
- Hendeklerde çalışmalarından görüntü.
- Silahlı hallerinin görüntüsü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 387 MB

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Eser PAZARBAŞI, Erdal KATIRANCI- KARKAMIŞ-GAZİANTEP-DHA)

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