HABER

Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor.

Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)

ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor. Bölgede Türk askerleri harekat için emir beklerken, Suruç ilçesinin köylerinden Ayn El Arab tepelerindeki ABD'ye ait zırlı araçlar çıplak gözle görülebiliyor. Bölge halkı ise Suriye'deki akbarabaları ile görüşemediklerini söyleyerek terör unsurlarının bir an önce temizlenmesini istediğini belirtiyor.

Murat KİBRİTOĞLU - Enver Fatih TIKIR/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)

PARTNERiPhone'lara bir yasak daha yolda!iPhone'lara bir yasak daha yolda!
Büfeden 6 meyve suyu hırsızlığına tutuklamaBüfeden 6 meyve suyu hırsızlığına tutuklama
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltıİlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.