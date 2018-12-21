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Fırat'ın doğusundaki teröristlerin operasyon paniği sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor.

ABD ASKERLERI BEKLEMEYE DEVAM EDIYOR Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde ABD askerleri araçları ile beklemeye devam ediyor. Bölgede Türk askerleri harekat için emir beklerken, Suruç ilçesinin köylerinden Ayn El Arab tepelerindeki ABD'ye ait zırlı araçlar çıplak gözle görülebiliyor. Bölge halkı ise Suriye'deki akbarabaları ile görüşemediklerini söyleyerek terör unsurlarının bir an önce temizlenmesini istediğini belirtiyor. Murat KİBRİTOĞLU - Enver Fatih TIKIR/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

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