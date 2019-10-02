HABER

"Firdevs yeni yüzüyle hayatın içinde olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yandıktan sonra 80 ameliyat geçiren 15 yaşındaki Firdevs Tatar, gerçekleştirilen doku nakliyle hayallerine bir adım daha yaklaştı - Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Tatar çok şanslı. Güzel dokuları vardı. Kendinden olan dokuları transfer ettik ve ameliyat çok güzel oldu" - "Firdevs bu sürecin de üstesinden gelecektir. Yeni yüzüyle hayallerini bir bir gerçekleştireceğine inanıyorum. Artık daha sosyal ve hayatın içinde olacak"

SÜLEYMAN ELÇİN - Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan ve yıllardır sağlıklı bir yüze kavuşmayı hayal eden 15 yaşındaki Firdevs Tatar, gerçekleştirilen doku nakliyle hayallerine kapı aralayacak.

Şırnak'ta bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Tatar, 15 yılda 80 ameliyat geçirdi.

Tedavisi Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda devam eden Tatar, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından vücudundan gerçekleştirilen doku nakli sonrası yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Hastane odasında merakla tedavisinin tamamlanmasını bekleyen ve yüzünde ödemler bulunan Tatar'ın birkaç estetik operasyon sonrası yüzü, yeni görünümüne kavuşacak.

- "Hayallerini tek tek gerçekleştirecek"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tatar'ın vücudunda şişirilen dokuyu, yüzünün tamamına naklettiklerini söyledi.

Zaman geçtikçe ödemlerin inmesiyle, yüzün daha güzel bir hal alacağını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Tatar çok şanslı. Güzel dokuları vardı. Kendinden olan dokuları transfer ettik ve ameliyat çok güzel oldu. Bütün uğraşımız daha iyi bir görünüm olması. Sosyal adaptesi çok pozitif olan bir insan. İyi bir insan. Bütün servis, hemşireler ve doktorlar çok seviyor. Çok sabırlı ve olgun bir çocuk. Firdevs bu sürecin de üstesinden gelecektir. Yeni yüzüyle hayallerini bir bir gerçekleştireceğine inanıyorum. Artık daha sosyal ve hayatın içinde olacak. Her genç kız gibi birçok hayali var. Hayallerini tek tek gerçekleştirecek"

- "Leyla'ya yüz nakli yapılması gerekiyor"

Kahramanmaraş'ta başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci'nin de aynı serviste tedavisinin sürdüğüne değinen Özkan, Leyla'nın durumunun Firdevs Tatar'dan farklı olduğunu, ona doku nakli yapma ihtimalinin olmadığını dile getirdi.

Özkan, Leyla'ya yüz nakli yapılması gerektiğini, bunun için de hazır olduklarını belirterek, "İnsanlar hala yüz naklinin farkında değil. Yüz nakli süreci, beyin ölümü gerçekleşen birinin yakınları tarafından yüzünün bağışlanmasıyla başlıyor. İnşallah hayırseverler çıkar da Leyla'nın da hayatı değişir. Yüz nakli bekleyen 7-8 kişi var." ifadelerini kullandı.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyorEmekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyor
Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günüDown sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doku Nakli Firdevs Tatar Prof. Dr. Özlenen Özkan

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.