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Firefox 82 kullanıma sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Mozilla, Firefox 82 ile kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliği nihayet kullanıma sundu. İşte güncelleme ile gelen o yenilik.

Firefox 82 kullanıma sunuldu

Mozilla, masaüstündeki kullanıcılar için Firefox 82 sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme ile Mozilla, tarayıcıyı hızlandırıyor ve özelliğin yeni kullanıcılar için daha kolay bulunmasını sağlayan iyileştirilmiş bir resim içinde resim deneyimi sunuyor.

İŞTE MOZİLLA FİREFOX 82 İLE GELEN YENİLİKLER

Daha önce videoların yanında görünen resim içinde resim düğmesi yerine Firefox artık videonun sağ tarafında alt yarısında düğmenin ne olduğunu ve ne olduğunu açıklayan şeffaf gri bir kutu gösteriyor. Kullanıcı, bu kutucuğa basarak PiP özelliğini devreye alabiliyor.

Mac’teki kullanıcılar için resim içinde resim seçeneği Option + Command + Shift + Sağ köşeli ayraç tuşlarına basılarak etkinleştirilebilir. Bu yeni komut, video başlamadan önce bile çalışıyor. Böylece sekmeleri değiştirmeden önce videonun yüklenmesini beklemek için zaman harcamanıza gerek kalmıyor.

Windows’ta Firefox artık video izlerken CPU ve GPU kullanımını iyileştiren ve pil ömrünü uzatan donanımla çözülmüş video için DirectComposition kullanıyor.

Bu güncellemedeki bir diğer büyük gelişme de Firefox’un genel hızı oluyor. Mozilla’nın sürüm notlarına göre, flexbox tabanlı bir düzen kullanan web siteleri öncekinden %20 daha hızlı yükleniyor, bir oturumu geri yüklemek %17 daha hızlı ve Windows’ta yeni tarayıcı pencereleri açmak ise %10 daha hızlı oluyor. Mozilla’nın WebRender’ı daha fazla Windows kullanıcısına sunulmaya devam ediyor ve bu da o sekmeler için daha da hızlı gezinmeyi sağlayacak.

Windows ve Mac’teki mevcut Firefox kullanıcıları otomatik olarak güncellenirken, Linux kullanıcılarının dağıtım sorumlularının en son paketleri göndermesini beklemeleri gerekiyor. Yeni kullanıcılar doğrudan Firefox web sitesine gidebilir ve en son yazılımı edinebilir.

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