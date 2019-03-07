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Fırın çalışanı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan  Bülent Çelik (44), evinde ölü bulundu.

Fırın çalışanı evinde ölü bulundu

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Bülent Çelik (44), evinde ölü bulundu. Çelik'in cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.
Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan hamur ustası Bülent Çelik, bu sabah çalıştığı fırına gitmedi. Telefon aramalarına da yanıt vermedi. Bunun üzerine mesai arkadaşları Çelik'in evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayıca arkadaşları arka bahçeden eve girdi. Bülent Çelik, ölü bulundu.
Cumhuriyet Savcısı ile polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Çelik'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Fırın çalışanı evinde ölü bulundu

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