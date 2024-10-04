Fırın çalışanından 500 bin TL'lik vurgun! Altınları ve çuval dolusu parayı böyle kaçırdı

Olay pazartesi günü Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek fırınında çalışan Hacı Şimir, patronunun ceketinin cebinden düşen para kasasının anahtarını alıp sakladı.

ÇÖPE ATILACAK UN ÇUVALINA SAKLADI

İş yeri sahibi işten çıkıp evine gidince Şimir dükkanda bulunan kasayı açarak içerisinde bulunan ve 500 bin TL değerinde olan Ziynet eşyası ve parayı alıp çöpe atılacak un çuvallarının içerisine koydu.

O sırada çalışanlara hiçbir şey fark ettirmeden fırından çıkan şahıs, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

“YAKLAŞIK 500 BİN TL ZARARIMIZ VAR”

İşletme Sahibi Emin Oğuzbey, “Bizim bir taziyemiz vardı oraya gittik. Dönüşte kardeşim kasanın anahtarını düşürüyor. Bizim çalışanımız olan Hacı Şimir anahtarı buluyor ve yanına alıyor. Biz buradan çıktıktan sonra oda hemen kasayı soymaya gitmiş tüm paramızı alıp gitti. Yengemin bilezikleri ve altınları da kasadaydı. Onları da almış. Yaklaşık 500 bin TL zararımız var. 12 gün önce başlamıştı işe. Boş un çuvalının içine koyduğu paraları dışarı giderken alıp gidiyor. Kardeşim o sırada gelen müşterilerle ilgileniyor o da fırsatı bulunca paralarla çıkıp gidiyor” dedi.

(İHA)