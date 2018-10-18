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Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

İZMİR Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ekmek konusunda toplumun farkında olmadığı problemleri paylaşmak ve bu problemlerin çözümü için kamuoyu oluşturmak amacıyla eylem yaptı.

Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ekmek konusunda toplumun farkında olmadığı problemleri paylaşmak ve bu problemlerin çözümü için kamuoyu oluşturmak amacıyla eylem yaptı.
İhtiyaç maddelerinin en üst sıralarında yer alan ekmek konusunda toplumun çok farkında olmadığı problemleri paylaşmak ve bu problemlerin çözümü için kamuoyu oluşturmak amacıyla kamuoyunda farkındalık yaratmak isteyen İzmir Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ekmeği üreten işçilerin, emekçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesini istediklerini belirtti. Eylem yapan işçiler, 'Uykusuzluk, yorgunluk, kimsesizlik kaderimiz olamaz', 'Kayıt dışı işçiye hayır', 'Sigorta primlerim tam olarak ödensin' yazılı pankartlar taşıdı.
'FIRIN EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELMELİ'
Türkiye'de sayıları yaklaşık 400 bini bulan fırın işçisinin tüm toplumu ilgilendiren sorunları olduğundan bahseden İzmir Fırın İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memet Deniz, şöyle konuştu:
"Tüm üretim süreçlerinde olduğu üzere hele ekmek gibi önemli bir ihtiyaç maddesinin üretiminde yer alan işçilerin kötü koşullar altında çalışması demek aynı zamanda o ekmeklerin de kötü koşullar altında üretildiğini gösterir. Kalitesiz üretim ortamı kalitesiz ürünler üretir. Fırınlar, hijyen konusunda en titiz olunması gereken yerlerden birisidir. Maalesef bilinçli birkaç fırını dışarıda tutarsak pek çok fırında yapılması gereken haftalık temizlikler yapılamamaktadır. Maliyetleri düşürme ve daha çok para kazanma baskısıyla şimdi de fırınlarda, ucuz iş gücü olarak göçmen işçilerin çalıştırılmaya başlandığı görülmektedir. Herhangi bir ustalık belgesi, hijyen eğitimi gibi kriterler göz önüne alınmadan ekmek üretimi yapılmaktadır. Günlük ortalama 12 saatlik çalışma sürelerimizin sonlarına doğru ciddi fiziksel problemler yaşıyoruz. Üstelik bu ağır ve zor çalışma koşullarında çalışırken ek mesai ücreti, SGK priminin tam yatırılması ve diğer sosyal haklar çoğumuz için hayal. Kısaca ortada bir zulüm vardır ve bizler bu zulüm altında eziliyoruz. Fırın işçileri olarak sadece devletimizin biz çalışanlara verdiği hakları talep ediyoruz. Bu ekmek derdi, bu ekmek kavgası hepimizin derdi ve kavgası olmalı. Konuyla ilgili tüm kamu kurumları, odalar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile görüşerek çözüm bulmaya çalışacağız. Haklı davamızda başarıya ulaşarak, ekmeğin hakkını vereceğimize, emeğimizin hakkını alacağımıza inancımız tam."

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Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto ettiFırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti

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