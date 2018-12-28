HABER

Fırın tepsisi, poşet ve leğenle kızak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de hem çocuklar hem yetişkinler, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kayarak eğlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kaydı.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gece başlayan kar yağışının ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü. Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.

Yaklaşık 80 çocuk tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı. Zaman zaman yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluştururken, zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Kızakla kayan çocuklardan Ali Erdem Koçak, AA muhabirine, sabah saatlerinden beri dışarıda olduğunu, çok eğlendiğini ve kar yağışının ardından okulların tatil edilmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Süleyman Kahraman ise arkadaşlarıyla dışarıda kayak yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla kayak yapan Ahmet Efe Özenç, "Burada çok eğleniyoruz. Sabahtan beri dışarıdayız. Dondurucu soğuk olsa da eve hiç gitmedik. Her şeye rağmen çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl BinasındaCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
Beyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosuBeyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk fırın tepsisi kayak Kayseri kızak

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.