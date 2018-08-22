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Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

ADANA'da gençlik yıllarından bu yana film çekme hayali kuran 38 yıllık fırıncı Sait Baykanoğlu (54), mesleğinin hikayelerini anlatan ilk uzun metrajlı filmi 'Yorgun Adamlar'ın çekimlerini tamamladı.

Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da gençlik yıllarından bu yana film çekme hayali kuran 38 yıllık fırıncı Sait Baykanoğlu (54), mesleğinin hikayelerini anlatan ilk uzun metrajlı filmi 'Yorgun Adamlar'ın çekimlerini tamamladı.
Sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in hayranı olan fırıncı Sait Baykanoğlu, film çekme hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 profesyonel oyuncu ve 20 fırın ustası, Baykanoğlu'nun senaryosunu yazdığı 'Yorgun Adamlar' filmi için kamera karşısına geçti. Yaklaşık 3 ay süren, 35 bin lira maliyetli filmde, fırıncıların yaşadıkları sorunlar anlatıldı.
'Yorgun Adamlar'ın' senaryosunda dramatik hayatları canlandırmak istediğini ve bu hayatları sinemaya aktarmayı amaçladığını belirten Baykanoğlu, "Yıllarca çalıştım, bir türlü fırsat olmadı ve sinema fikri hep içimde kaldı. 38 yıl sonra, filmi çekmeye karar verdim. 3 profesyonel oyuncumuz var, kalan ekip fırıncılık yapan arkadaşlardan oluşuyor. 3 ay süren çekimlerde 35 bin lira harcadık, filmde gerçekten yaşanmış hikayeleri anlattım. Fırıncıların mesleklerinde yaşadıkları zorluklar dile getirildi" dedi.
Film, eylül ayında yapılacak galanın ardından beyaz perdeyle buluşacak.

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Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadıFırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadıFırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı

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