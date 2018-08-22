Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı HD

HaberNuri PİR -KameraCan ÇELİKADANA,(DHA)Fırın ustası, senaryosunu yazdığı filmde başrol oynadı ADANA'da gençlik yıllarından bu yana film çekme hayali kuran 38 yıllık fırıncı ustası Sait Baykanoğlu (54), mesleğinin hikayelerini anlatan ilk uzun metrajlı filmi 'Yorgun Adamlar'ın çekimlerini tamamladı. Gençliğinden beri Yılmaz Güney'in büyük bir hayranı hayranı olduğunu söyleyen Sait Baykanoğlu, 'Yorgun Adamlar'ın' senaryosunda dramatik hayatları canlandırmak istediğini ve bu hayatları sinemaya aktarmayı amaçladığını belirtti. Baykanoğlu, Yıllarca çalıştım, bir türlü fırsat olmadı ve sinema fikri hep içimde kaldı. 38 yıl sonra, filmi çekmeye karar verdim. 3 profesyonel oyuncumuz var, kalan ekip fırıncılık yapan arkadaşlardan oluyuşor. 3 ay süren çekimlerde 35 bin lira harcadık, filmde gerçekten yaşanmış hikayeleri anlattım. Fırıncıların mesleklerinde yaşadıkları zorluklar dile getirildi dedi. 20 fırın ustasının rol aldığı film, eylül ayında yapılacak galanın ardından beyaz perdeyle buluşacak.

