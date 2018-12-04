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Fırına molotoflu saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kişi, ekmek fırınına molotof kokteyli ile saldırdı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kimliği belirsiz 2 kişi, ekmek fırınına molotof kokteyli ile saldırdı. Şüpheliler kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Huzurevi Caddesi'nde bulunan Mehmet Taşkın'a ait ekmek fırının camını taş ve sopayla kırdı. Ardından da içeri molotof kokteyli atlattı. Bu sırada fırının imalat bölümünde çalışan işçiler panik halinde dışarı çıktı. İşçilerin çıktığını gören saldırganlar kaçtı. Şüpheliler yaklaşık 50 metre ilerideki kasabın da camını taşla kırdı. Saldırganların fırlattığı molotof kokteyli tutuşmazken, fırın çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ Bu arada saldırganların molotof kokteylli saldırı anı fırının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde yüzleri kapalı şüpheliler fırının önüne gelerek önce camı taşla sonra da sopayla kırdığı görüldü. Molotof kokteylini içeri atan saldırganlar koşarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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