Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, ekmek fırınında çırak olarak çalışan ve dün işe gitmek için evden ayrılan Seydi Taşdemir'den (16) haber alınamıyor.

Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, dün sabah erken saatlerde çalıştığı fırına gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak çalıştığı fırına gitmeyen Taşdemir'in akşam eve gelmemesi üzerine yakınları arama çalışması başlattı. Ailesinin bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu Seydi Taşdemir'in bulunması için belediye hoparlörlerinden de kayıp anonsu yapıldı.

Çocuklarının bulunarak evine dönmesini isteyen babası İbrahim Taşdemir, "Oğlumun hayatından endişe ediyorum. İşe gidip, evine dönen kötü alışkanlıkları olmayan birisiydi. Bir an önce bulunarak aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

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