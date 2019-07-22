Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile imtihanı

Denizli’de sıcak havalar hayatı olumsuz etkilerken, yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcak fırınların önünde çalışan esnaf yaptıkları ekmek, simit ve börek gibi ürünler de sıcak havadan dolayı erken mayalandığından dert yakındılar. Fırıncı esnafı hamurları bozulmadan pişirmek için adeta zamanlar yarışıyor.

Denizli’de fırıncı esnafı vatandaşlara günlük hizmetlerini vermeye devam ederken, fırının ısısı ile birleşen aşırı sıcaklardan dolayı bunaltıcı ortamda hizmet veriyorlar. Esnaf bu duruma önlem alamıyor. Esnaf sadece molalarda dinlenip, serinleyerek çalışmaya devam ediyor. Fırıncı esnafı sıcaklıktan dolayı mayalanması daha hızlı olan hamuru zamanında işlemek için zamanla yarışıyorlar. Esnaf aşırı sıcağı önlemek için hamuru soğuk yerlerde saklıyor.

Fırının sıcaklık bakımından en iyi kış mevsimi olduğunu vurgulayan Mehmet Kapan isimli esnaf “Fırın sıcak, hava da sıcak etkiliyor ama alıştık artık. Burada önlem alamıyoruz çünkü her tarafta fırın var, sıcak ekmek çıkıyor. Alıştılar artık, sıcağa da alıştılar. ‘Hamama giren terler’ demişler, burası da sıcak. Faydası kadar zararı da oluyor. Hamurlar birden kabarıyor. Kabardığı için de bir an önce pişmesi lazım. O biraz bizi etkiliyor. İçeride havalandırmamız var, klimamız var onlar ile bunu önlemeye çalışıyoruz. İşçilerimiz de sıcakta çalışmaya alıştılar. Belli bir molaları oluyor, o sürede de dinleniyorlar. Fırın tabi sıcaklık bakımından en güzel kış mevsimi” dedi.