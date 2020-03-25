HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Ağrı'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı.

Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Ekmek fırınını işleten Talip Ölçer ve Uğur Taştan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına 'Kovid-19 sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir' yazısı asan işletmecilerden Uğur Taştan, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Koronavirüs salgınından önce işletmelerinde yine 'askıda ekmek’ uygulaması ile gönüllü vatandaşların da desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Taştan, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız mağdur oldu. Biz de bu mağduriyeti gidermek adına ortağımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtma kararı aldık. Bu süreçte salgınla mücadelede hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın bu süreci nasıl iyi yönettiğini gördük. Biz de bu sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Bilindiği üzere birçok kafe ve kıraathane iş yeri kapanmış durumda. Birçok insanımız şu anda ‘Evde Kal’ çağrısına uyuyor. Elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu yardım kampanyası meslektaşlarımıza örnek olur. Fırsatçılara izin vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.

Uygulamanın çok güzel olduğunu ifade eden müşterilerden Kemal Gül ise, "Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Paramız olmadığı zamanlarda da sıkıntısız bir şekilde ekmeğimizi gelip alabiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şu an halkımız çok zor durumda. İsteyen gelip ekmeğini alabiliyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Yeni Ay döneminde burçları neler bekliyor?Yeni Ay döneminde burçları neler bekliyor?
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs haberleri güncel haberler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan yeni önlemi duyurdu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

Günlük burç yorumları 25 Mart Çarşamba - Yeni Ay döneminde burçları neler bekliyor?

Yeni Ay döneminde burçları neler bekliyor?

Okul tatili uzayacak mı? Kritik toplantı sonrası açıklanacak

Okul tatili uzayacak mı? Saatler sonra belli oluyor...

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

Aksaray'da otobüs tramvay yoluna girdi

Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Polis otobüsleri tek tek durdurdu

Toplu taşımada korona önlemleri! Otobüsler tek tek durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.