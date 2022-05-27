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  4. Fırıncılar arasında ucuz ekmek kavgası! Silahlar çekildi 4 kişi yaralandı

Fırıncılar arasında ucuz ekmek kavgası! Silahlar çekildi 4 kişi yaralandı

27.05.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da fırıncılar arasında ucuz ekmek kavgası çıktı. Aynı mahalledeki bir fırın, ekmek fişlerini indirimli fiyattan satınca, diğer fırının işletmecisi ve çalışanları ile aralarında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 4 kişi yaralanırken, mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fırıncılar arasında ucuz ekmek kavgası! Silahlar çekildi 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki kavga akşam saatlerinde Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede fırın işleten Ramazan Ç., 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı.

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İNDİRİM HABERİNİ ALINCA KAVGA ÇIKTI

50 liralık indirim haberi üzerine aynı mahallede fırın işleten Necmi A., meslektaşları ile tartıştı.

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Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada H.Ç. (17), Aziz Ç. (42), Ramazan Ç. (55) ve Necmi A. (47) yaralandı. Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı.

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Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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