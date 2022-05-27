Fırıncılar arasında ucuz ekmek kavgası! Silahlar çekildi 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki kavga akşam saatlerinde Yeşildirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede fırın işleten Ramazan Ç., 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı.

İNDİRİM HABERİNİ ALINCA KAVGA ÇIKTI

50 liralık indirim haberi üzerine aynı mahallede fırın işleten Necmi A., meslektaşları ile tartıştı.

Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada H.Ç. (17), Aziz Ç. (42), Ramazan Ç. (55) ve Necmi A. (47) yaralandı. Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



