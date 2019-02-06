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Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Kılıçdaroğlu değil bakanlıklarla koordineliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bizler yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımızla, gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla, gerekse İçişleri Bakanlığımızla her zaman koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bizler yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımızla, gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla, gerekse İçişleri Bakanlığımızla her zaman koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. Bizim, Kılıçdaroğlu’na gizli gizli söylediğimiz herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaşanılan problemleri hiçbir zaman kapı arkasında konuşmadık" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dün TBMM’de grup toplantılarındaki ifadeler ve ekmek üzerinden yapılan siyasi değerlendirmeler üzerine basın açıklaması yaptı. "Kimse ekmek üzerinden siyaset yapmasın" diyen Balcı, ekmeğin halkın en önemli gıda maddesi olduğunun altını çizdi. Balcı, "Üretim aşamasında esnafımızın ne gecesi vardır ne de gündüzü. Alın terini emeği ile bütünleştirirken tek bir hedefi vardır, nimeti en iyi şekilde vatandaşlarımızla buluşturmak. Hal böyle iken, TBMM’de ekmeğin siyasete ayar veren bir meta olarak kullanılıyor olması bizleri üzmüştür. Şu kesin olarak bilinmelidir ki, ekmek üreticilerinin tek ve yegane temsilcisi Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Odalarımızdır. Bir başka ifade ile TESK ve TOBB bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarıdır. Siyaset arenasında kişisel menfaat arayanların oluşturduğu dernekler fırıncı esnafını temsil edemez, etmemektedir" dedi.

"Hiçbir zaman kapı arkasında konuşmadık"
Fırıncıların sorunlarının çözüm noktasının grup toplantıları değil, ilgili bakanlıklar olduğunu kaydeden Balcı, "Bizler de yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımızla, gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla, gerekse İçişleri Bakanlığımızla her zaman koordineli bir şekilde hareket etmekte ve en iyiye ulaşma konusunda gayret sarf etmekteyiz. Bizim, Kılıçdaroğlu’na gizli gizli söylediğimiz herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaşanılan problemleri hiçbir zaman kapı arkasında konuşmadık. Alenen ve her ortamda sıkıntılarımızı gündeme getirirken ülke menfaatlerine zarar verecek girişimlerde de bulunmadık. Ekmek üreticisinin de aynı zamanda bir tüketici olduğu gerçeğinden hareketle problemlerin el birliği ve dayanışma ile çözümleneceğine olan inancımızda da bir eksiklik söz konusu değildir. Ekmek, bir nimettir ve yeri de siyaset değildir" ifadelerini kullandı.

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