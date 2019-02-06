Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bizler yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımızla, gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla, gerekse İçişleri Bakanlığımızla her zaman koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. Bizim, Kılıçdaroğlu’na gizli gizli söylediğimiz herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaşanılan problemleri hiçbir zaman kapı arkasında konuşmadık" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dün TBMM’de grup toplantılarındaki ifadeler ve ekmek üzerinden yapılan siyasi değerlendirmeler üzerine basın açıklaması yaptı. "Kimse ekmek üzerinden siyaset yapmasın" diyen Balcı, ekmeğin halkın en önemli gıda maddesi olduğunun altını çizdi. Balcı, "Üretim aşamasında esnafımızın ne gecesi vardır ne de gündüzü. Alın terini emeği ile bütünleştirirken tek bir hedefi vardır, nimeti en iyi şekilde vatandaşlarımızla buluşturmak. Hal böyle iken, TBMM’de ekmeğin siyasete ayar veren bir meta olarak kullanılıyor olması bizleri üzmüştür. Şu kesin olarak bilinmelidir ki, ekmek üreticilerinin tek ve yegane temsilcisi Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Odalarımızdır. Bir başka ifade ile TESK ve TOBB bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarıdır. Siyaset arenasında kişisel menfaat arayanların oluşturduğu dernekler fırıncı esnafını temsil edemez, etmemektedir" dedi.