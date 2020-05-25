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Fırıncılar sokak ortasında çiftetelli oynadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek götüren gençler, boş sokaklarda çiftetelli oynayarak dolaştı. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi ile karşılandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmak zorunda kaldı. Merkez Bahçelievler Mahallesinde seyyar bir şekilde ekmek satan genç fırıncılar da, sokak ortasında oynadıkları çiftetelli ile mahalleliye eğlenceli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar alkışlarıyla gençlere eşlik etti. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. (İHA)

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