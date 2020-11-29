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Fırıncıları dolandıran şahıs tutuklandı

29.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde 4 fırıncı esnafını dolandırmaktan yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kula’da 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan A.T., önceki gece Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla ikamet ettiği evinde yakalanmıştı.

Manisa’nın Kula ilçesinde 4 fırıncı esnafını dolandırmaktan yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kula’da 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan A.T., önceki gece Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla ikamet ettiği evinde yakalanmıştı. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktı. Kula Adliyesi’nde görülen davada şüpheli, tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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