Fırıncılık yapan akraba iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı var!

Ankara Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi’nde saat 18.00 civarında iki fırıncı aile arasında tartışma meydana geldi. Akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

Kavganın büyümesi üzerine bıçaklar çekildi. Taraflar birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybetti. Olayda 4'te yaralı var.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Çevredeki vatandaşlar arbedeye şahit olunca polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

(DHA)