"Fırıncının Karısı" filminin çekimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın yürüttüğü, başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran'ın paylaştığı komedi filmi "Fırıncının Karısı"nın çekimleri başladı. Filmin yönetmeni Murat Onbul, oyuncular Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen ve Ayça Koptur çekimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Alper Kul, filmde bir fırıncıyı canlandırdığını ifade ederek, "İç Anadolu’nun yağız delikanlısı bir adamım, bir fırınım var. Çok kıskanç bir adamı oynuyorum, günün birinde bu adamın huyu değişmeye başlıyor ve aksi bir adam oluyor. Karısı da doğal olarak 'ne oldu benim kocama?' diyor ve hikaye başlıyor." dedi. Alper Kul, fırıncı karakterinin çok paragöz ve hırslı olduğuna dikkati çekerek, filmin temel konusunun karısı rolünde oynayan Büşra Pekin ve kayınbiraderi rolündeki Korhan Herduran'ın fırıncı karakterinin tuhaflıklarını takip ederek ulaştıkları sonucu ele aldığını söyledi. - "Çok güzel bir iş çıkacak inşallah" Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Film oyuncularından Büşra Pekin, çekimler sırasında çok eğlendiklerini belirterek, "Keyifli ve güzel bir ekibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir iş çıkacak inşallah, seyircinin de gerçekten güleceği ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir film olacak." ifadelerini kullandı. Pekin, filmde 'Ferdane' karakterini canlandırdığını belirterek, "Tipik Türk kadınına çok benzeyen karakter özellikleri var ama komedi filmi olduğu için biz üzerine bazı şeyler ekledik. Meraklı bir kadın, kocasının başına gelen değişimden sonra kardeşini de yanına alıp kocasını takip etmeye başlıyor. Biz de Korhan'la abla-kardeş gibi olduk ve beraber çok eğlenceli güzel sahneler çektik." şeklinde konuştu. "Ferdane" karakterinin kocasından çekenin ama kardeşine de hayatı dar eden birisi olduğunu kaydeden Pekin, sinemaseverleri güzel bir komedi filminin beklediğini dile getirdi. - "'Bunu yapmamız lazım' dedim" Filmde "Hacer" rolünde olan oyuncu Seda Türkmen, karakterinin anlatılmayacağına işaret ederek, "'Ferdane'nin kardeşi 'Kahraman'ın lise arkadaşı rolündeyim. Filmin iki tarafı var gerçekten bir tarafta kaçanlar diğer tarafta da kovalayanlar. Biz kaçanlar tarafındayız, 'Hacer' kovalanan kız modunda diyebiliriz." diye konuştu.