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"Fırıncının Karısı" filminin çekimleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın yürüttüğü, başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran'ın paylaştığı komedi filmi "Fırıncının Karısı"nın çekimleri başladı - Alper Kul: - "Çok kıskanç bir adamı oynuyorum, günün birinde bu adamın huyu değişmeye başlıyor ve aksi bir adam oluyor. Karısı da doğal olarak 'ne oldu benim kocama' diyor ve hikaye başlıyor" - Büşra Pekin: - "Keyifli ve güzel bir ekibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir iş çıkacak inşallah, seyircinin de gerçekten güleceği ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir film olacak"

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın yürüttüğü, başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran'ın paylaştığı komedi filmi "Fırıncının Karısı"nın çekimleri başladı.

Filmin yönetmeni Murat Onbul, oyuncular Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen ve Ayça Koptur çekimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Alper Kul, filmde bir fırıncıyı canlandırdığını ifade ederek, "İç Anadolu’nun yağız delikanlısı bir adamım, bir fırınım var. Çok kıskanç bir adamı oynuyorum, günün birinde bu adamın huyu değişmeye başlıyor ve aksi bir adam oluyor. Karısı da doğal olarak 'ne oldu benim kocama?' diyor ve hikaye başlıyor." dedi.

Alper Kul, fırıncı karakterinin çok paragöz ve hırslı olduğuna dikkati çekerek, filmin temel konusunun karısı rolünde oynayan Büşra Pekin ve kayınbiraderi rolündeki Korhan Herduran'ın fırıncı karakterinin tuhaflıklarını takip ederek ulaştıkları sonucu ele aldığını söyledi.

- "Çok güzel bir iş çıkacak inşallah"

Film oyuncularından Büşra Pekin, çekimler sırasında çok eğlendiklerini belirterek, "Keyifli ve güzel bir ekibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir iş çıkacak inşallah, seyircinin de gerçekten güleceği ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir film olacak." ifadelerini kullandı.

Pekin, filmde 'Ferdane' karakterini canlandırdığını belirterek, "Tipik Türk kadınına çok benzeyen karakter özellikleri var ama komedi filmi olduğu için biz üzerine bazı şeyler ekledik. Meraklı bir kadın, kocasının başına gelen değişimden sonra kardeşini de yanına alıp kocasını takip etmeye başlıyor. Biz de Korhan'la abla-kardeş gibi olduk ve beraber çok eğlenceli güzel sahneler çektik." şeklinde konuştu.

"Ferdane" karakterinin kocasından çekenin ama kardeşine de hayatı dar eden birisi olduğunu kaydeden Pekin, sinemaseverleri güzel bir komedi filminin beklediğini dile getirdi.

- "'Bunu yapmamız lazım' dedim"

Filmde "Hacer" rolünde olan oyuncu Seda Türkmen, karakterinin anlatılmayacağına işaret ederek, "'Ferdane'nin kardeşi 'Kahraman'ın lise arkadaşı rolündeyim. Filmin iki tarafı var gerçekten bir tarafta kaçanlar diğer tarafta da kovalayanlar. Biz kaçanlar tarafındayız, 'Hacer' kovalanan kız modunda diyebiliriz." diye konuştu.

Senarist Murat Taşkent, hikayeyi kaleme alırken herkesin eğlenerek çalışabileceği bir metin ortaya çıkmasını istediğini aktararak, "Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı olmasa bile üçer dörder kez teşekkür ettim. O yüzden çok mutluyum." dedi.

Yönetmen Murat Onbul ise senaryonun en güldüğü komedi senaryolarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Senaryoyu okur okumaz yapımcıyı aradım, 'bunu yapmamız lazım' dedim. Geçen sene yapacaktık olmadı, bu yaz öncesi böyle bir fırsat doğdu biz de başladık. En doğru oyuncu ekibiyle bir araya geldiğimize inanıyorum. Senaryonun hakkını vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Onbul, filmin vizyon tarihi olarak ise Kasım ayının öngörüldüğünü belirtti.

- Film hakkında

Her şey, Ferdane’nin (Büşra Pekin), hareketlerinden şüphelendiği kocası Mustafa'yı (Alper Kul) gizliden takip etmesiyle başlar. Kardeşi Ramazan’ı da (Korhan Herduran) yanına alan Ferdane'nin takip serüveni, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin dahil olduğu bir kovalamacaya dönüyor.

Bu kovalamacanın sebebi ortaya çıktığında işler daha da karışıyor. Mustafa, Ferdane ve Ramazan'ı büyük bir maceraya sürüklüyor.

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