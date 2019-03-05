HABER

Fırında asansör düştü; 2 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki ekmek fırınında asansör, zemin kattan bodrum kata düştü.

Fırında asansör düştü; 2 işçi yaralı

Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki ekmek fırınında asansör, zemin kattan bodrum kata düştü. Bu sırada asansörde bulunan 2 işçi yarandı.
Olay, öğle saatlerinde, Aşıkpaşa Mahallesi Ziya Oralay Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan İsmail Ş. ile Dursun K., zemin kattan bodrum kata inmek için asansöre bindi. Bu sırada asansör, iddiaya göre, teknik arıza nedeniyle bodrum kata düştü. Arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine aşağı inen işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan İsmail Ş. ve Dursun K., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, fırında inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Fırında asansör düştü; 2 işçi yaralıFırında asansör düştü; 2 işçi yaralı

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Öldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüşÖldürdüğü pazarcıyı kamyonet kasasında taşırken yola düşürmüş
Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurduTemsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.