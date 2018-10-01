Fırında çalışıp, KPSS'ye hazırlanıyorlar

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, üniversiteden geçen yıl mezun olan orman endüstri mühendisi Bülent Kızılelma (23) ile inşaat teknikeri Namık Ercan (24), iş bulamayınca Çukur Mahallesi'ndeki fırında çalışmaya başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığını belirten gençler, devlet kurumunda çalışabilmek için yüksek puan almayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü geçen yıl bitiren Bülent Kızılelma ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan inşaat teknikeri olarak mezun olan Namık Ercan, uzun süre iş aramasına rağmen bulamadı. Bir an önce para kazanmak isteyen Kızılelma ve Ercan, memleketleri Diyarbakır Çermik'teki Çukur Mahallesi'nde bulunan fırında işe başladı. Gençler, fırında çalışırken bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyor.

'AİLE BÜTÇEMİZE KATKIDA BULUNUYORUM'

Orman endüstri mühendisi olmasına rağmen iş bulamadığı için fırında çalışmak zorunda kaldığını belirten Bülent Kızılelma, "6 kardeşiz. Üniversiteyi de bitirdik, mühendis de oldum; ama devlet kurumlarında iş bulamadığım gibi özel sektörde de iş bulamadım. İlçemiz de küçük bir yer, iş olanakları da çok kısıtlı. Bu yaşta babamdan harçlık istemeye utanıyorum. Ben de çocukluğumda yaptığım fırıncılığa devam etmek zorunda kaldım. En azından harçlığımı çıkarırım, aile bütçemize de katkıda bulunmuş olurum. KPSS'ye çalışıyorum artık gelecek sene bakacağız. İnşallah bir devlet kurumuna yerleşecek puanı alabilirim" dedi.

'İLÇEDE ALTERNATİF İŞ KOLLARI YOK'

İnşaat teknikeri olarak mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okumaya başlayan Namık Avcı ise 3 kardeşi ve ailesiyle birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "İnşaat teknikeriyim, iş bulamadım. Şimdi Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü de okuyorum. 2'nci sınıfa geçtim. İş bulamadığım için ben de çocukluğumda yaptığım fırıncılığa geri döndüm. İlçemizde zaten alternatif iş kolları yok. Mecburen bu işe başladım. Ailemin geçimine yardımcı olmak için çalışmak zorundaydım. KPSS'ye de hazırlanıyorum aynı zamanda. Herhangi bir devlet kurumuna girmek için çok iyi bir puan almak istiyorum" diye konuştu.

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