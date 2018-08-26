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Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 12:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da iki grup arasında fırında ekmek sırası nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iki grup arasında fırında ekmek sırası nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Fırında ekmek almak için sıraya giren iki grup arasında kavga çıktı. Yakınlarının da katıldığı kavgada, taraflar bıçak, taş, sopa ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Kavgada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulansla hastanelere götürdü. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alıp, mahallede önlem aldı.

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Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralıFırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralıFırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralıFırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı

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