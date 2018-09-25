Fırındaki sadaka kutusunu çalan hırsız, kameradan yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fırına girip tezgahın üzerinde duran para dolu sadaka kutusunu çalan A.A. (26), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. A.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.
İnegöl'de, Şebboy Caddesi'nde bulunan Yakup Bıyık'a ait fırına gece giren bir kişi çevrede gezindikten sonra tezgahın üzerindeki içi para dolu sadaka kutusunu çalarak kaçtı. Olay, sabah fırına gelen Yakup Bıyık'ın sadaka amacıyla verilen paraların toplandığı kutunun yerinde olmadığını görmesi sonucu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen fırın sahibi işyerine giren bir kişinin rahat bir şekilde dolaştıktan sonra sadaka kutusunu alarak gittiğini görünce polise haber verdi. Parmak izi alıp güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis şüpheli olarak A.A.'yı yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince suçunu kabul eden A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.
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