HABER

Fırındaki sadaka kutusunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

YALOVA'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fırındaki sadaka kutusunu çaldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, Fatih Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında dün gece meydana geldi. Fırına gelen kimliği belirsiz kişi, fırın çalışanına sandviç ekmeği satın almak istediğini söyledi. Çalışanın, siparişi getirmek üzere kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak hızlıca iş yerinden kaçtı. Ekmeği alarak tezgaha dönen iş yeri çalışanı, durumu farkederek polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
Hırsızlık anı, fırında bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Fırındaki sadaka kutusunu çaldı

PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Veresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi darbedildiVeresiye satış yapmayan market işletmecisi ve kardeşi darbedildi
Tatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda silahına davrandıTatlıcı cinayeti sanığı: Aracına yaklaştığımda silahına davrandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

Düzce'de otomobil köprüden uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

TEM'de servis aracı devrildi! 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.