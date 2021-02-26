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Fırından dönerken canından oldu!

26.02.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ümraniye'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza sırasında yolda yürüyen bir yaya feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında sıkışan 37 yaşındaki Yasin Kopuz, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulsamet Dilmen yönetimindeki hafif ticari araç ile Ali Başkurt yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yerde savrulurken kazanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yürüyen Yasin Kopuz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kopuz, motosiklet ve otomobilin arasında sıkıştı.

Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Kopuz ve motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Evinden ekmek almak üzere dışarı çıktığı iddia edilen Yasin Kopuz isimli vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYA OLAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakini Fatih Coşkun, "Kaza yukarıdan aşağıya gelen bir araç diğer yoldan gelen bir motokurye ile çarpıştı. Kazada motokurye arkadaş ağır yaralandı. Kazanın şiddetiyle araç savrulunca bir yaya kaza yapan araç ile park halindeki aracın arasında kaldı. Elinde poşetlerle evine giden vatandaş yaralıydı, bugünde hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu yolda yapılan çalışmalar yeterli olmuyor" diye konuştu.

Mahalle esnafı ise yaşanan feci kaza sonrası Erkan Oymak, "Burada sürekli kaza oluyor. Maalesef sonunda da 37 yaşında Yasin Kopuz kardeşimiz vefat etti. Bu sabah acı haberi aldık. Biz kazalar yüzünden defalarca dilekçe verdik" dedi.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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