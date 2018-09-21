Fırından para dolu sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fırına giren hırsız, tezgahın üzerinde duran para dolu sadaka kutusunu çalıp, kaçtı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, hırsızın kimliğinin belirlenip, yakanlanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabaha karşı, Şebboy Caddesi'nde bulunan Yakup Bıyık'a ait fırında meydana geldi. Çevrede gezindikten sonra iş yerine giren kimliği belirsiz hırsız, tezgahın üzerindeki içi para dolu sadaka kutusunu çalarak, kaçtı. Sabah fırına geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden Bıyık, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde fırınına giren ve rahat hareketlerle kutuyu çalan hırsızı gören Bıyık, polise haber verdi. İhbarla iş yerine gelip, parmak izi alan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Müşterilerin verdiği paraları biriktirip, ihtiyaç sahiplerine dağıttığı dile getiren fırın sahibi Yakup Bıyık, "Böyle bir şeye inanamıyorum" dedi. Polis, hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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